Новая редакция Конституция закрепляет смыслообразующие ориентиры для многонационального народа России

Культура России является духовным наследием и синтезом многонациональных культур нашей страны, в связи с чем бесспорно считается одним из приоритетов развития России, что и было официально закреплено в новой редакции Конституции России.

В новых условиях, в которых осуществлялась работа в стране над текстом поправок в Конституцию, на первый план вышла проблема сохранения культуры, обеспечения ее доступности для населения, поддержка культуры как отрасли, а также профессиональных сообществ, всех работников, задействованных в данной сфере. Так считает советник председателя Общественной палаты Челябинской области Эльвина Янгакова.

«Во время пандемии СOVID-19 культура стала одной из самых уязвимых сфер жизнедеятельности российского общества, поскольку связана с непосредственным взаимодействием людей с объектами духовного, материального и историко-культурного наследия и между собой, что не могло быть массово доступным для общества. Поэтому поправка к Конституции о защите и развитии культуры является особо значимой для всего культурного развития страны. Она закрепляет ответственность государства в отношении культуры не только в кризисные периоды. Элементы культурных смыслов изложены лейтмотивом во всем тексте новой редакции Конституции», - сказала Эльвина Янгакова.

Новая редакция Конституция также определяет и закрепляет смыслообразующие ориентиры для населяющего ее многонационального народа. Наряду с тем, что русский язык провозглашен языком государствообразующего народа, каждому россиянину и жителю России гарантируется право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения, тем самым закрепляется равноправие народов, представляющих многонациональный союз народов России.

«Все, что касается культуры нашей страны, многонациональной страны, то я целиком за эти поправки. Необходима поддержка культуры, поддержка русского языка и языков всех национальностей. Ведь государственный язык – не только русский, в разных республиках он свой в рамках государственного. Это очень важно. Поддержка языка говорит об очень многом. Это и издание книг на разных языках. В чем идентичность нашей нации? В нашей культуре. Если вы будете за рубежом и спросите любого о том, что они знают об России, то они будут сразу вспоминать Достоевского, Толстого, Пушкина. Впрочем, то же самое мы можем сказать и о немецком искусстве, первым делом все вспомнят Баха, Канта, Гетте. Кто-то вспомнит фашизм. Нужно голосовать за поправки», - говорит дирижер Челябинского симфонического оркестра, заслуженный артист России Адик Абдурахманов

В новой Конституции также особое внимание уделено защите культурной самобытности, гарантии этнокультурного многообразия и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в сохранении их общероссийской культурной идентичности. Все поправки при условии их принятия позволят закрепить ценность культуры России на государственном уровне и ее приоритет в развитии страны.

«Обновление Конституции важно для всех народов России, потому что возлагает на государство обязанность по сохранению многонационального и языкового разнообразия. Норма 68 и 69 статьи Конституции защищает историю и культуру народов России, а также сохраняет традиции и самобытность этих народов», - считает председатель правления Челябинской областной общественной организации «Езидский национальный культурный центр» Алои Аско.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится до первого июля включительно. Принять участие в голосовании можно будет в любой день. Голосовать можно не только очно. Южноуральцы могут сделать это, не покидая своих квартир. С бланками к ним домой придут члены участковой избирательной комиссии.

Как найти свой избирательный участок?

Узнать о том, где находится ваш участок для голосования, можно:

✅на сайте ЦИК РФ в разделе «Цифровые сервисы»

✅ на портале Госуслуг

✅ в информационно-справочном центре ЦИК России по бесплатному номеру 8 800 200 00 20

✅ в Избирательной комиссии Челябинской области по телефонам:

8 351 265 78 70; 8 351 265 22 14