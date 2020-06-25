Обновленная Конституция РФ гарантирует защиту прав трудящихся и поддержку безработных

Обновленная Конституция гарантирует работающим россиянам защиту их прав. Так считают в федерации независимых профсоюзов Российской Федерации, включая защитников прав трудящихся Челябинской области.

Сегодня гражданам нашей страны, как никогда, нужно чувствовать уверенность в завтрашнем дне, а это чувство, несомненно, дает стабильная работа с достойной оплатой.

По данным ВЦИОМ, поправка об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) не менее прожиточного минимума является одной из десяти наиболее значимых изменений в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным и одобренных Госдумой и Советом Федерации. Данная поправка важна для 89-ти процентов россиян - таковы результаты проведенного исследования.

Защита от незаконного увольнения, изменений условий труда, вынужденного неоплачиваемого отпуска - все это вопросы государственной важности. И именно поддержка государства, оказываемая российским предприятиям в условиях эпидемии коронавируса, помогла избежать массовых увольнений работников в это непростое время.

Кроме того, в период действия ограничительных мер государство пришло на помощь гражданам, оставшимся без работы (в числе мер поддержки - продление периода выплаты пособия по безработице отдельным категориям граждан; увеличение его максимальной величины; установление максимального размера пособия по безработице; дополнительные ежемесячные выплаты на каждого ребенка семьям, где родители являются безработными; возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости сотрудников, находящихся под риском увольнения).

Напомним, действующую Конституцию писали в 90-е годы 20-го века (была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993-го). В ней написано, что "каждый имеет право на труд", что "каждый труд свободен". Об уважении и защите человека труда в главном документе страны, увы, не было сказано ничего.

После внесения поправок - в случае если россияне проголосуют за них - статья 75 главного документа страны будет звучать следующим образом: "Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации".

Председатель федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов отмечает, что важнейшими для профсоюзов изменениями в Конституцию РФ являются именно социальные поправки.

"Не секрет, что в ряде организаций, в основном малого и среднего бизнеса, положение о минимальном размере оплаты труда зачастую нарушается. А когда эта норма войдет в основной закон страны, то ее соблюдение будет отслеживаться жестче, и нарушение уже будет расцениваться как нарушение конституционных прав", - подчеркнул Олег Екимов.

Аналогичного мнения придерживается и председатель челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, председатель Ассоциации профсоюзов работников бюджетной сферы Челябинской области Юрий Конников.

"Начну с того, что у нас в профсоюзе больше ста тысяч человек - взрослых работников и студентов. И я абсолютно уверен, что когда социальные (и любые другие) гарантии закрепляются на уровне государства, вряд ли какой-то человек скажет: "Нет, не надо", - уверен профсоюзный деятель.

По его словам, понимание того, что государство находит возможности гарантировать своим гражданам защиту их прав (в том числе трудовых, касающихся заработной платы, ее индексации), создает настроение для нормального, творческого труда, улучшает ситуацию дома, в семье. Одним словом, позитивно влияет на жизнь человека.

"Сколько я помню - работал сначала в системе образования, сейчас в профсоюзе - мы чаще всего ставили вопрос именно об индексации , постоянно ее добивались. В нашем случае решение этого крайне важного вопроса зависит от позиции государства, ведь в бюджетной сфере индексацию производят на федеральном уровне. Предприниматели, руководители предприятий решают вопрос об индексации заработной платы сотрудников внутри своих организаций, у нас же дела обстоят по-другому. Если в Конституцию сейчас будут внесены эти поправки, нам тогда не придется больше поднимать данный вопрос и каждый год стимулировать своими действиями профсоюзы, для того чтобы эта индексация производилась в соответствии с уровнем инфляции", - подчеркнул Юрий Конников.

Также он отметил важность поправки в Конституцию, касающуюся минимальной заработной платы.

"У нас в системе очень много младшего обслуживающего персонала. Эти люди выполняют крайне важную функцию, от их труда зависит санитарное состояние учреждений и, по большому счету, здоровье детей и педагогических коллективов", - сказал Юрий Конников.

По его мнению, здесь есть еще один аспект, о котором почему-то не говорят, но для учителей он очень важен.

"Педагог говорит о добром, вечном, о российских ценностях, исторических традициях. Когда учитель рассказывает о таких важных вещах, зная, что все эти вопросы подкреплены Конституцией, он сам чувствует себя уверенно, потому что в душе не сомневается в том, о чем говорит. Педагог может смело сказать: "Ребята, это прописано в Конституции, это железно, любой человек будет иметь это гарантированно. Это не зависит от настроения чиновников, от возможностей органов власти на местах". Поверьте, для учителей очень важно, когда государство дает все больше гарантий и когда эти гарантии закрепляются на государственном уровне. Человек ведь с детского возраста, на протяжении всей своей жизни ищет защиты. И сегодня государство старается это ощущение защищенности дать", - отметил Юрий Конников.

Он сообщил, что профсоюз, которым он руководит, получает по четыре с половиной тысячи обращений каждый год.

"Очень часто обращения связаны с какой-то самостоятельной деятельностью руководителей, их решениями, решениями чиновников, невыполнением и теми, и другими просьб трудящихся, отговорками, что сейчас сделать то-то и то-то мы не можем, такая возможность появится только лет через пять. С внесением поправок в Конституцию ситуация изменится. Работающие люди, если потребуется, смогут и в Конституционный суд обратиться. Так что мы как профсоюз, естественно за поправки", - констатировал Юрий Конников.

Еще одним ключевым изменением, за которое выступали профсоюзы, является закрепление за правительством Российской Федерации обязанности обеспечивать "реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений" (статья 114 Конституции).

Социальное партнерство, о котором говорится и в другой статьей главного документа страны (75.1), - это взаимодействие профсоюзов, власти и работодателей, при котором становится возможным соблюдение баланса интересов. Соцпартнерство позволяет всем сторонам прийти к общему знаменателю в сфере регулирования трудовых отношений. С внесенем соответствующей поправки в Конституцию не только бюджетные, но и коммерческие, частные предприятия будут обязаны руководствовать не одними лишь собственными бизнес-интересами, но и интересами своих работников.

Здесь важно отметить, что в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, предприятия с развитой системой социального партнерства серьезных проблем в сфере трудовых отношений, режима труда и его оплаты не испытали.

Председатель федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков уверен, что всенародное голосование является важнейшим этапом развития страны. По его словам, предлагаемые поправки фактически доказали свою значимость, прошли практическую апробацию в период предпринимаемых в стране противоэпидемиологических мер. А некоторые поправки, отметил профсоюзный лидер, еще предстоит внедрять в ближайшее время.

ФНПР считает крайне важной поправку, которая не просто гарантирует минимальный размер оплаты труда в России, но и указывает, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

В настоящее время в российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ведутся переговоры по изменению методики исчисления потребительской корзины, на базе которой рассчитывается прожиточный минимум. Фактически это должно привести к повышению нижней планки оплаты труда и всей сетки зарплат работников.

Работающий человек не должен быть бедным. Кто будет спорить с этим утверждением?! Теперь, с закреплением соответствующей поправки в Конституцию РФ, работодатель не сможет установить зарплату ниже того уровня, на который реально можно прожить.

Напомним, в России минимальная зарплата была приравнена к прожиточному минимуму только в 2018-м году. Необходимо, чтобы такая норма была закреплена в нашей стране навсегда.