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Определены кандидаты на руководящие посты в Заксобрании Челябинской области

Политика
Сегодня, 00:03
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Автор: 
Любовь Юрина

Самое многочисленное депутатское объединение в Законодательном собрании Челябинской области седьмого созыва – фракция партии «Единая Россия» - определилось с кандидатурами, которые будет рекомендовать для избрания заместителями председателя регионального парламента и руководителями комитетов.

На первом заседании были избраны руководитель фракции единороссов и его заместитель. Руководителем депутатского объединения партии «Единая Россия» избран Владимир Викторович Мякуш. Заместителем руководителя – Александр Владимирович Лазарев.

На первом заседании депутатов седьмого созыва депутатское объединение будет рекомендовать для избрания первым заместителем председателя Законодательного Собрания области Александра Лазарева. До избрания депутатом ЗСО седьмого созыва он был главой Южноуральска, но после выборов сложил полномочия.

В седьмом созыве будет шесть вице-спикеров. Для избрания заместителем председателя Законодательного собрания будет рекомендован Юрий Карликанов, который в прошлом созыве занимал пост первого вице-спикера. Кроме того, Юрий Раифович избран председателем Совета руководителей депутатских объединений партии «Единая Россия» в Челябинской области.

На посты вице-спикеров также рекомендовано избрать Олега Александровича Голикова, Владимира Викторовича Павлова, Константина Ивановича Струкова, Анатолия Александровича Еремина, Вадима Владимировича Ромасенко.

Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания седьмого созыва возглавит Александр Лазарев.

Еще один претендент на пост вице-спикера - Олег Голиков - рекомендован на пост руководителя комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Анатолий Иванович Брагин, как и в прошлом созыве, сможет возглавить комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

Во главе комитета по экономической политике и предпринимательству предложено поставить Евгения Георгиевича Илле.

На пост председателя комитета по аграрной политике рекомендован Вячеслав Юрьевич Евстигнеев, на пост председателя комитета по социальной политике – Сергей Николаевич Буяков, руководителя комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию – Павел Владимирович Шиляев.

Как и в прошлом созыве комитет по молодежной политике, культуре и спорту может возглавить Михаил Борисович Видгоф.

Кроме того, депутатское объединение рекомендовало наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Законодательного Собрания области Олега Владимировича Цепкина.

Первое заседание Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва состоится на следующей неделе. «На восьмое октября намечена дата проведения первого заседания Законодательного собрания области седьмого созыва, и там будут распределены места и должности и будут решены иные организационные вопросы, - рассказывал Владимир Мякуш в день торжественной церемонии вручения мандатов вновь избранным депутатам. - Жизнь меняется, и, наверняка, будут внесены изменения и в структуру Законодательного собрания. Но это буду решать уже депутаты нового созыва».

Владимир Викторович также отметил, что новая коронавирусная инфекция может внести свои коррективы в вопросы организации будущих заседаний. Напомним, с апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса депутатам регионального парламента шестого созыва пришлось перейти на дистанционный режим работы.

Тем не менее, Владимир Мякуш считает, что самое эффективное проведение заседания, когда все депутаты присутствуют в одном месте, могут посмотреть друг другу в глаза и высказать свои доводы за принятие или непринятие того или нового закона. Скорее всего, новый созыв будет чередовать обе формы работы в зависимости от складывающихся условий.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Законодательное Собрание Челябинской области
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