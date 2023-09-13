Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования

Три муниципальных района Челябинской области с входящими в их состав городскими и сельскими поселениями будут преобразованы в муниципальные округа (будет одноуровневая власть). С такой инициативой выступили органы местного самоуправления (МСУ), а в правительстве региона их поддержали в этом вопросе, сообщил губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании с главами и министрами.

С инициативой административно-территориальных преобразований выступили органы МСУ в Нязепетровском, Саткинском и Пластовском муниципальных районах.

«Мы эти интеграционные процессы поддерживаем, поскольку это позволяет улучшать систему муниципального управления, экономить бюджетные средства на административные расходы и повышать качество жизни населения», - отметил Алексей Текслер.

Напомним, Коркинский муниципальный район первым в Челябинской области был преобразован в муниципальный округ (преобразование было инициировано в 2019 году депутатами и главой района Натальей Лощининой).

После длительной подготовительной работы по описанию границ и иной документации, в марте 2022 года депутатами областного Законодательного Собрания был принят закон о первом в регионе муниципальном округе. Закон вступил в силу 19 апреля.

На следующий день, 20 апреля 2022 года, губернатор Алексей Текслер согласовал административно-территориальные преобразования в Коркинском районе, подписав соответствующее постановление. Жители района могли в течение месяца выступить с инициативой о проведении местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления Коркинского округа. Но они этим правом не воспользовались.

В июне 2022 года депутаты Законодательного собрания области утвердили порядок формирования органов власти нового муниципалитета.

В сентябре 2022 года жители Коркино, поселков Роза и Первомайский избрали депутатов первого Совета депутатов Коркинского муниципального округа.

В ноябре 2022 года главой Коркинского муниципального округа избрана Наталья Лощинина, которая до этого момента руководила Коркинским муниципальным районом. Главы Коркино, поселков Первомайский и Роза покинули свои посты.

ДЛЯ СПРАВКИ

В мае 2019 года был принят закон N 87-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Законом вводится новый вид муниципальных образований - муниципальные округа, которые смогут создаваться путем слияния нескольких населенных пунктов (территории расположены рядом), не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями. Муниципальные районы с входящими в их состав городскими и сельскими поселениями будут преобразованы в муниципальные или городские округа.

Преобразования должны быть проведены до первого января 2025 года.