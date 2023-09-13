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Алексей Текслер
Политика
13.09.2023 18:33

Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования

Процесс объединения пошёл

Три муниципальных района Челябинской области с входящими в их состав городскими и сельскими поселениями будут преобразованы в муниципальные округа (будет одноуровневая власть). С такой инициативой выступили органы местного самоуправления (МСУ), а в правительстве региона их поддержали в этом вопросе, сообщил губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании с главами и министрами.

С инициативой административно-территориальных преобразований выступили органы МСУ в Нязепетровском, Саткинском и Пластовском муниципальных районах.

«Мы эти интеграционные процессы поддерживаем, поскольку это позволяет улучшать систему муниципального управления, экономить бюджетные средства на административные расходы и повышать качество жизни населения», - отметил Алексей Текслер.

Напомним, Коркинский муниципальный район первым в Челябинской области был преобразован в муниципальный округ (преобразование было инициировано в 2019 году депутатами и главой района Натальей Лощининой).

После длительной подготовительной работы по описанию границ и иной документации, в марте 2022 года депутатами областного Законодательного Собрания был принят закон о первом в регионе муниципальном округе. Закон вступил в силу 19 апреля.

На следующий день, 20 апреля 2022 года, губернатор Алексей Текслер согласовал административно-территориальные преобразования в Коркинском районе, подписав соответствующее постановление. Жители района могли в течение месяца выступить с инициативой о проведении местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления Коркинского округа. Но они этим правом не воспользовались.

В июне 2022 года депутаты Законодательного собрания области утвердили порядок формирования органов власти нового муниципалитета.

В сентябре 2022 года жители Коркино, поселков Роза и Первомайский избрали депутатов первого Совета депутатов Коркинского муниципального округа.

В ноябре 2022 года главой Коркинского муниципального округа избрана Наталья Лощинина, которая до этого момента руководила Коркинским муниципальным районом. Главы Коркино, поселков Первомайский и Роза покинули свои посты.

ДЛЯ СПРАВКИ

В мае 2019 года был принят закон N 87-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Законом вводится новый вид муниципальных образований - муниципальные округа, которые смогут создаваться путем слияния нескольких населенных пунктов (территории расположены рядом), не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями. Муниципальные районы с входящими в их состав городскими и сельскими поселениями будут преобразованы в муниципальные или городские округа.

Преобразования должны быть проведены до первого января 2025 года. 

Автор: Любовь Юрина
Коркинский муниципальный округ
Алексей Текслер
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В Челябинске сотрудница соцзащиты погорела на взятках за пособия

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В Магнитогорске на сельхозземле незаконно добывали полезные ископаемые

11.09.2023 13:23

Семья Козловых из Челябинской области признана лучшей сельской семьей России 2023 года

11.09.2023 13:02

В Едином дне голосования приняли участие более 18 тысяч южноуральцев, явка – более 30%

11.09.2023 12:57

В концерте на Саур-Могиле принял участие челябинский поэт-ополченец

11.09.2023 12:50

В день рождения Челябинска в Клинике ЮУГМУ на свет появилось десять младенцев

11.09.2023 12:06

Юные художники нарисовали легендарных челябинцев на Кировке

11.09.2023 11:51

Положить конец смертям от суррогата: депутаты Челябинской области готовят предложения о регулировании производства метила

11.09.2023 11:40

В ДТП на Комсомольском проспекте Челябинска пострадали шесть человек, в том числе два малыша

11.09.2023 11:36

Южноуральцев призывают не топтать мухоморы, они полезны для животных

11.09.2023 11:30

Челябинские силачи завоевали «золото» чемпионата мира в Узбекистане

11.09.2023 11:21

В Челябинской области на М-5 заработал первый автоматический пункт весогабаритного контроля

11.09.2023 11:07

Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Челябинске

11.09.2023 11:04

Андрей Ксензов объяснил, почему топит Меридиан

11.09.2023 10:37

Ревизоры КСП пришли с проверкой в администрацию Кусинского района

11.09.2023 10:19

Уральское управление Ростехнадзора начинает проверку готовности Челябинска к зиме

11.09.2023 10:06

Консультация юриста: может ли работодатель отказать магистранту в ученическом отпуске

11.09.2023 09:46

Искать квалифицированных специалистов ММК помогает робот-рекрутер

11.09.2023 09:43

Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих

11.09.2023 09:20

Пресечены очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области

10.09.2023 20:49

В Челябинской области выборы завершены, начался подсчет голосов

10.09.2023 20:18

В Челябинской области 11 сентября – местами дожди

10.09.2023 19:59

В Челябинске ликвидируют последствия субботнего ливня (ВИДЕО)