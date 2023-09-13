13.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)
13.09.2023
В Челябинске под эгидой «Ростелекома» обсудили ряд актуальных вопросов эксперты и бизнес-элита
13.09.2023
Школы и учреждения допобразования Снежинска закрыли на карантин
13.09.2023
ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» признано банкротом
13.09.2023
Челябинцы подозревают застройщика и должностных лиц в махинациях с домами ради выгоды
13.09.2023
Копейский рабочий предстанет перед судом по делу о гибели коллеги
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
Процесс объединения пошёл
06.04.2023
Электросети Дубровки, на которые жаловались губернатору, будет обслуживать компания из Златоуста
29.03.2023
В Коркинском округе прокомментировали жалобу жительницы Розы об отсутствии нормального водоснабжения
27.03.2023
Глава СКР заинтересовался аварийным домом в п. Первомайский Коркинского округа
02.03.2023
В Коркинской горбольнице – смена руководства
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023