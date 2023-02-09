В Магнитогорске собирают идеи по благоустройству города

В Магнитогорске (Челябинская область) стартовал сбор предложений от жителей по общественным территориям, которые, по их мнению, желательно благоустроить в будущем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что эта программа по инициативе «Единой России» проходит по всей стране уже седьмой год. За эти годы в ходе этой программы в Магнитогорске реконструированы десять территорий. Например, в прошлом году были обновлены сквер Трёх поколений и сквер имени П.И. Чайковского на левом берегу реки Урал.

«В этом году, как только сойдет снег, строители приступят к работам в сквере Ветеранов Магнитки. Именно он был выбран на рейтинговом голосовании в прошлом году. А сейчас начинается работа уже по следующему году. До 15 февраля горожане разного возраста могут предложить любую общественную территорию для благоустройства в 2024 году», - рассказал спикер городского Собрания и председатель общественной комиссии по отбору территорий доя благоустройства Александр Морозов.

Присылать круглосуточно свои идеи можно на адрес электронной почты: fkgs@magnitogorsk.ru или написать на листочке и опустить в контейнеры, расположенные в городской и районных администрациях по пр. Ленина, 72; ул. Маяковского, 19/3; ул. Октябрьская, 32; ул. Суворова, 123. А также в помещении технической инспекции Профсоюзной организации Группы ПАО "ММК" по ул. Кирова, 72.

«Жители назовут территории города, которые они хотят видеть благоустроенными. Из них комиссия выберет те, которые упоминаются чаще всего. Затем будут изготовлены профессиональные эскизные дизайн-проекты территорий, которые также обсудят жители, - рассказал Александр Морозов. - И только потом территории выставляются на рейтинговое голосование, которое пройдёт на единой федеральной интернет платформе. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены 2024 году. Результат мы узнаем уже в начале лета».