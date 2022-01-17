В структуре правительства Челябинской области новое назначение

Первым заместителем начальника управления общественных связей правительства Челябинской области назначена Елене Семенчукова.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 14 января 2022 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Для Елены Владимировны на должности первого зама установлен испытательный срок продолжительностью шесть месяцев.

Постановление вступило в силу с момента его подписания.

Елена Семенчукова сменила на посту первого заместителя начальника Управления Наталью Гавриш, которая в декабре 2021 года перешла на работу в избирательную комиссию Челябинской области.

Напомним, в августе 2021 года Елена Семенчукова была включена в кадровый резерв для замещения главной группы должностей категории «специалисты» отдела общественных коммуникаций Управления общественных связей Правительства Челябинской области. Она работала консультантом в этом управлении. На сегодня руководит структурным подразделением аппарата губернатора и правительства области Дмитрий Семенов.