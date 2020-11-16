Владимир Мякуш поднялся на две позиции в медиарейтинге глав региональных парламентов

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш вошёл в десятку медиаактивных глав представительных органов власти субъектов Российской Федерации.

Медиарейтинг подготовила компания «Медиалогия».

По итогам октября Владимир Мякуш поднялся на две позиции в медиарейтинге глав региональных парламентов.

Спикер южноуральского регионального парламента занимает пятую строчку рейтинга. В октябре СМИ многократно освещали события с участием Владимира Мякуша. МедиаИндекс спикера Законодательного собрания Челябинской области составил 6607.

Владимир Мякуш в пятый раз был избран председателем Законодательного собрания Челябинской области. В его активе 22-летний опыт работы в органах представительной власти региона.

Владимир Мякуш принял участие в заседании федеральной рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений. Напомним, что рабочая группа была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В ее состав был включен и Владимир Мякуш. Группа готовила предложения по поправкам к Конституции РФ. Она не прекратила свою работу и после внесения поправок в основной закон страны. Сейчас она занимается мониторингом законодательства и приведением его в соответствие с Конституцией РФ.

Кроме того, в октябре председатель регионального парламента Владимир Мякуш выступил с инициативой о направлении денежных средств на премирование медицинских работников, которые ведут напряженную борьбу с новой коронавирусной инфекцией Covid-19. Депутаты единодушно поддержали его предложение.