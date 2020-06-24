Жители Челябинской области охотно идут в независимые наблюдатели

Названо точное количество независимых наблюдателей от Общественной палаты Челябинской области. На данный момент подано и утверждено советом ОП восемь тысяч 672 заявки.

Об этом сообщил руководитель Общественной палаты региона Николай Дейнеко. По его словам, получить такую серьезную цифру удалось благодаря поддержке муниципальных общественных палат, общественных объединений, НКО и политических партий. Это 35 крупнейших организаций, с которыми Общественная палата Челябинской области ранее заключила соглашения о взаимодействии в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением общероссийского голосования.

"Граждане проявили высокую гражданскую активность. Это вдвойне приятно, ведь работа предстоит большая: если раньше на выборах губернатора или президента наши наблюдатели работали всего один день, то сейчас голосование растянуто аж на неделю. И несмотря на увеличение нагрузки, люди все равно решили найти время и послужить на пользу обществу", - рассказал Николай Дейнеко.

Он отметил, что документы принимались до 19 июня, однако граждане звонят до сих пор.

"Если заявления будут поступать и дальше, будем решать этот вопрос. Сделаем все возможное, чтобы каждый желающий воспользовался правом быть наблюдателем. Выдавать общественным наблюдателям направления на избирательные участки и "Золотые стандарты" по наблюдению мы начали с 22 июня. Все проходит в штатном режиме", - сообщил Николай Дейнеко.

По информации аппарата Общественной палаты Челябинской области, самому старшему наблюдателю от ОП - 84 года. Большая часть активистов (сорок процентов) - это южноуральцы в возрасте 35-55 лет. Около 35 процентов - граждане от 18 до 35 лет. Оставшиеся 25 процентов - наблюдатели старше 55-ти.

Как отметил Николай Дейнеко, наблюдателей в возрасте 65+ в этот раз крайне мало - граждане этой возрастной категории находятся в группе риска и предпочитают не рисковать в условиях пандемии коронавируса.

Интересно, что 72 процента всех наблюдателей от Общественной палаты Челябинской области уже имеют опыт такой деятельности. Для 28-ми процентов жителей региона этот опыт станет новым.

Специализированное обучение прошли все наблюдатели без исключения. Большой областной семинар состоялся 19-го июня. Кроме того, обучающие мероприятия прошли и в муниципалитетах Челябинской области с участием руководителей местных общественных палат. Всего состоялось около 30 онлайн-встреч, на которых активисты смогли получить ответы на волнующие их вопросы по предстоящему голосованию.

Важность качественной подготовки наблюдателей в рамках встречи подчеркнул председатель Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш. Он отметил, что их главная задача - контроль прозрачности и легитимности процесса.

"Южноуральцы должны иметь возможность прийти на избирательный участок и в спокойной обстановке, безопасно, проголосовать. Чтобы это обеспечить, на каждом участке будет работать два-три наблюдателя. Голосование на дому тоже будем сопровождать", - подчеркнул Владимир Мякуш.

Наблюдателями от Общественной палаты станут южноуральцы самых разных профессий. Больше всего в списке граждан, связанных со сферой образования (учителей, преподавателей, воспитателей), работников промышленных предприятий, юристов.

"Когда среди наблюдателей есть юристы - это всегда плюс. В этот раз мы направили 49 человек, 39 из них - юристы-студенты и десять - представители наших местных отделений в Кыштыме, Миассе и других городах. У них накоплен хороший опыт и всем хочется активности. Для них участие в голосовании в качестве наблюдателей - это очередная ступень в профессии. С такой работой они справляются всегда хорошо. Шестеро самых активных у нас даже зачислены в кадровый резерв территориальных избирательных комиссий", - рассказал исполнительный директор - руководитель аппарата челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России Валерий Гришмановский.

Общественные наблюдатели от ОП региона будут контролировать ход общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России с 25 июня по 1 июля вплоть до подведения итогов.