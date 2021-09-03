Авария с маршруткой в Карталах обернулась уголовным делом

В Карталах (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту ДТП с маршрутным такси, в котором пострадали восемь человек, в том числе два ребенка.

Уголовное дело возбуждено следственными органами СУ СКР по Челябинской области по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», первого сентября в Карталах маршрутное такси врезалась в дерево. Пострадали восемь человек, у пятерых из них переломы. Прокуратура организовала проверку перевозчика.

Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Владимир Шишков, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.