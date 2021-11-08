Бывшего директора челябинского авиапредприятия заключили под стражу

Сегодня, восьмого ноября, в Центральном районном суде Челябинска в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего директора челябинского авиапредприятия Андрея Осипова, обвиняемого по статье «Мошенничество в сфере страхования с использованием служебного положения», рассмотрено ходатайство государственного обвинителя о замене ему меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

С учетом полученных сведений уголовно-исполнительной инспекции о нарушении условий отбывания наказания суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил обвиняемого под стражу сроком до девятого декабря. Об этом рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Осипов был задержан третьего марта текущего года сотрудниками ФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по части третьей статьи 159.5 УК РФ.

Согласно данным, ранее озвученным прокуратурой, он инсценировал и оформил фиктивное ДТП с целью получения страховой выплаты по договору КАСКО за поврежденный им лично служебный автомобиль «Хендай Экус».

Впоследствии, выполняя незаконные указания обвиняемого, работник предприятия предоставил в страховую компанию пакет документов о произошедшем страховом случае. На основании фиктивных документов страховая компания перечислила за ремонт данного автомобиля свыше 170 тысяч рублей.

Напомним, Андрей Осипов возглавил международный аэропорт имени Курчатова Челябинска в ноябре 2019-го года, до этого он руководил воздушной гаванью Мурманска.