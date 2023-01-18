Бывший директор «Челябоблинвестстроя» останется в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову, обвиняемому в получении взятки и злоупотреблениях должностными полномочиями. Он останется в СИЗО.

17 января Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты об отмене постановления районного суда о продлении ареста бывшему директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой». Алексею Абаимову продлена мера пресечения в виде заключения под стражей до 26 февраля 2023 года.

«Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест либо на запрет определенных действий. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый в период 2018-2019 годов за взятку в сумме 190 тысяч рублей от директора ООО СК «Флагман» обеспечил подписание актов, содержащих заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах при строительстве детского сада в Аше, возводимого в рамках государственного контракта.

В результате организации-подрядчику было необоснованно перечислено свыше 19-ти миллионов рублей, которые впоследствии были похищены.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Челябинской области.

Абаимов фигурирует и еще в одном уголовном деле – о махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте. Он, по версии следствия, получил от заместителя директора ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова полтора миллиона рублей за подписание актов приемки работ. Тот уже осужден и приговорен к четырем годам лишения свободы.