Чебаркулец шантажировал девушку интимными фотографиями

Полицейскими Магнитогорска (Челябинская область) раскрыто вымогательство в сети Интернет От рук злоумышленника пострадала молодая жительница. Житель Чебаркуля требовал от нее деньги, в противном случае обещал выложить ее приватные фото

По словам 22-летней потерпевшей, она познакомилась во всемирной паутине с молодым человеком и активно с ним переписывалась. Во время виртуального общения у нее сложились настолько доверительные отношения с собеседником, что она отправила ему фотографии сугубо личного характера. После этого она получила от «виртуального друга» электронное сообщение с требованием заплатить 11 тысяч рублей. В противном случае злоумышленник угрожал распространить порочащие сведения, которые имеются в его распоряжении.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Магнитогорску установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Чебаркульского района. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в региональном полицейском главке.

Полицейские призывают южноуральцев быть бдительными и воздерживаться от совершения необдуманных поступков в сети Интернет. Не следует отправлять фото- и видеоматериалы приватного содержания незнакомцам в социальных сетях. Помните, что за профилем вашего, казалось бы, приятного виртуального собеседника, с которым вы недавно познакомились в сети Интернет, может скрываться человек с нехорошими намерениями. Злоумышленники также научились «взламывать» аккаунты пользователей соцсетей, получая тем самым доступ к личным данным, в том числе и к переписке своей жертвы.

Сотрудники полиции не рекомендуют вести переписку на личные темы в сети Интернет с незнакомыми людьми, не отправляйте им фотографии или видео сугубо личного характера. Не следует вести со злоумышленниками переговоры, выполнять их инструкции по переводу денег или совершать иные действия, которые они от вас требуют. Если вы все же стали жертвой вымогателей, то не предпринимайте попыток к удалению переписки с ними - своевременно обратитесь в полицию. Принятые меры безопасности позволят избежать неприятных последствий.