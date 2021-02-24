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Челябинец пытался избавиться от крупной партии наркотиков, увидев росгвардейцев

В Челябинске сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования на улице Автодорожной, задержали ранее судимого местного жителя, который, завидев силовиков, «скинул» пакет с крупной партией мефедрона. Уйти от бойцов мужчине не удалось.

«При виде патрульного автомобиля подозрительный прохожий скинул на снег полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Росгвардейцы приняли решение установить личность мужчины. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Мужчина оказался ранее судим за кражу и дважды - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. В присутствии понятых сброшенный пакет был изъят. Позднее экспертиза установила, что внутри содержалось наркотическое вещество синтетического происхождения – мефедрон, массой более 49 граммов. Это крупный размер.

Молодой человек был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ».

Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.