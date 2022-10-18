Челябинец съел все улики

Челябинские полицейские задержали подозреваемого, отобравшего сумку с продуктами у 85-летнего пенсионера. Добычу он успел съесть до приезда полиции. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть отдела полиции «Калининский» обратился пожилой челябинец. Он рассказал, что неизвестный мужчина около подъезда его дома, расположенного на улице Каслинской, неизвестный вырвал сумку личными вещами и продуктами.



«Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники отдела уголовного розыска районного отдела полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый, в том числе за совершение имущественных преступлений, челябинец. В содеянном злоумышленник сознался, по его словам, похищенные продукты он употребил, сумку выбросил», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Грабеж». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.