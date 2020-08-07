Челябинец, скоротав вечер в компании случайного собутыльника, лишился дорогого мобильника

Полицейские Челябинска задержали ранее судимого местного жителя, который украл сотовый телефон у собутыльника. С мужчиной потерпевший ранее был не знаком. Ему просто было не с кем выпить.

Потерпевший познакомился с подозреваемым на улице и предложил весело провести вечер, совместно распивая на улице спиртные напитки. После очередной дозы алкоголя собутыльники решили послушать музыку на сотовом телефоне потерпевшего. После того, как «напарник» по алкоголю от выпитого «отключился», подозреваемый забрал его мобильник и скрылся. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

«В ходе проведения мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» по приметам, указанным потерпевшим, задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй второй статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до семи лет», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Сотовый телефон вор успел продать, а деньги потратить. В рамках статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации мужчина водворен в изолятор временного содержания.