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Челябинка, которая грозилась убить полицейских, может сесть на пять лет

Происшествия
Сегодня, 15:32

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая угрожала участковым и следователю убийством. Женщине предъявлено обвинение по части первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Применение насилия в отношении представителя власти".

По версии следствия обвиняемая, ранее неоднократно судимая за совершение умышленных преступлений, 22 ноября 2019 года находилась со своим знакомым в подъезде дома, расположенного по улице Артиллерийской.

В указанное время уполномоченные участковые полиции, в связи с неоднократными жалобами от жильцов подъезда в отношении обвиняемой, прибыли по вышеуказанному адресу, где обнаружили у знакомого женщины вещество, схожее с наркотическими средствами. После чего на место происшествия прибыла дежурный следователь.

В процессе производства проверочных мероприятий и доставления в отдел полиции злоумышленница выражалась в адрес сотрудников грубой нецензурной бранью, высказывала в их адрес угрозы убийством и применения насилия.

Кроме того, находясь в отсеке для задержанных служебного автомобиля, повредила запирающее устройство двери автомобиля и попыталась покинуть автомобиль. Затем нанесла сотрудникам телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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