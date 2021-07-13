Челябинский областной суд изменил приговор лидеру «СТОП ГОКа» Василию Московцу

Челябинский областной суд сегодня, 13-го июля, изменил приговор Сосновского районного суда фигурантам дела о поджоге деревьев на строительной площадке Томинского горно-обогатительного комбината, в числе которых – лидер движения «СтопГОК» Василий Московец.

Напомним, 29-го марта текущего года суд Сосновского района признал Московца виновным в подстрекательстве к хулиганству и покушении на уничтожение имущества путем поджога. Общественный деятельно получил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.

Активист движения «СТОП ГОК» Гамиль Асатуллин, закинувший бутылки с зажигательной смесью на строительную площадку Томинского ГОКа, который в регионе строит Русская медная компания, был приговорен к трем годам лишения свободы условно – как исполнитель преступления. Еще один экоактивист Евгений Медведев отделался самым маленьким сроком – Сосновский райсуд приговорил его к полутора годам условного лишения свободы.

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Гамиля Асатуллина, Евгения Медведева и Василия Московца, отменил приговор Сосновского районного суда от 29 марта 2021 года в части осуждения Асатуллина и Медведева по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство», а Московца - по части четвертой статьи 33, части второй статьи 213 УК РФ «Подстрекательство к хулиганству» в связи с декриминализацией деяния на основании части второй статьи 24 УПК РФ, с прекращением производства по уголовному делу в этой части», - сообщили в пресс-службе облсуда.

В части осуждения Асатуллина и Медведева по части третьей статьи 30, части второй статьи 167 УК РФ «Покушение на умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, путем поджога», а Московца - по части четвертой статьи 33, части третьей статьи 30, части второй статьи 167 УК РФ «Подстрекательство к этому преступлению» в приговор внесены изменения, в том числе каждому на четыре месяца сокращен испытательный срок.

Таким образом, всем троим окончательно назначено наказание в виде лишения свободы условно. Василий Московец получил - один год шесть месяцев (с испытательным сроком один год восемь месяцев). Асатуллин - полтора года (с испытательным сроком два года восемь месяцев), Медведев - один год (с испытательным сроком один год два месяца),

«В областной суд приговор обжаловали Василий Московец и Гамиль Асатуллин, а также их адвокаты. Настаивали на полном оправдании. Приговор вступил в законную силу», - уточнили в пресс-службе облсуда.

Василий Московец, как известно, свою вину не признавший, после оглашения приговора суда вышестоящей инстанции в группе «СТОП ГОК» в ВКонтакте написал следующее:

«Приговор изменен, но не отменен. Апелляция постановила: приговор в части хулиганства отменен, осталось (пока) лишь обвинение в уничтожении чужого имущества. Это плохо. Зато хорошо, что снижено наказание почти на год; можем участвовать в выборах в качестве кандидата; возникло право на реабилитацию по хулиганству (?). В любом случае, идем дальше, добиваемся полного оправдания. Спасибо огромное всем за поддержку, а нашим адвокатам Андрею Лепёхину и Ольге Лепёхиной - за высокопрофессиональную защиту».

Напомним, челябинец Гамиль Асатуллин был задержан в ночь на 11 сентября 2017 года при попытке совершения поджога на территории стройплощадки будущего Томинского ГОКа. У него были изъяты пистолет, нож, а затем на даче и горюче-смазочные материалы. При задержании он оказывал сопротивление.

Второй фигурант дела - уроженец Коркино Евгений Медведев (вину признал частично) - в день совершения поджога сумел скрыться, но позже был задержан.

Первоначально в отношении Асатуллина (свою вину, как и Московец, не признал) была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. С февраля по июнь 2018 года он находился под домашним арестом, а затем мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. Медведев с самого начала находится под подпиской о невыезде.

Дело Василия Московца было объединено с делом Гамиля Асатуллина. По версии следствия, Московец подстрекал людей организовать палаточный лагерь на месте строительства Томинского ГОКа, а затем с помощью соцсетей призывал южноуральцев «объединиться в группу для проведения мероприятия, имеющего боевой и конфликтный характер в отношении сотрудников и охраны комбината».

Московца обвинили в том, что он уговорил Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева совершить поджог на строительной площадке Томинского ГОКа. Своими действиями фигуранты нанесли ущерб главному управлению лесами Челябинской области в размере 1,19 миллиона рублей.

В 2019-м году, пока велось следствие, Василий Московец вел активную предвыборную работу – он являлся претендентом на пост главы Челябинска, встречался с жителями. В разгар его предвыборной деятельности Московец и получил новое обвинение - помимо ранее предъявленного обвинения в подстрекательстве к хулиганству, ему добавили еще подстрекательство к совершению умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества, то есть Томинского леса.