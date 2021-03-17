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Открыто движение по одному из путей на месте схода вагонов в Челябинской области

Движение поездов на перегоне Сыростан – Хребет ЮУЖД полностью восстановлено

В среду, 17 марта, полностью восстановлено движение поездов на перегоне Сыростан – Хребет Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, прерванное накануне из-за схода вагонов грузового поезда.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке железной дороги были завершены в три часа одну минуту по местному времени. С этого момента поезда на перегоне курсируют в штатном режиме.

Напомним, 16 марта в четыре утра 36 минут по местному времени во время движения по нечётному пути перегона Сыростан-Хребет Южно-Уральской железной дороги грузового поезда (два локомотива и 66 вагонов, груженных углём) сошли с рельсов 19 грузовых вагонов. Вследствие схода вагонов было повреждено железнодорожное полотно, три опоры контактной сети и полкилометра железнодорожного полотна. Накануне в 21 час 53 минуты по местному времени было восстановлено движение поездов по одному пути перегона. Сегодня ранним утром – полностью возоновлено.

В ликвидации последствий схода были задействованы восстановительная техника и более 200 железнодорожников. В полном объем восстановлено поврежденное железнодорожное полотно (в общей сложности 700 метров пути), проведены работы по отсыпке щебнем балластной подушки и выравниванию рельс по уровню, уточнили в ГУ МЧС. Проведён монтаж контактной сети: установлены силовой кабель, боковые и центральные натяжные тросы.

На время восстановительных работ движение шести поездов было организовано по альтернативным маршрутам.

Поезд сообщением № 351 Приобье – Уфа прибыл в Уфу с задержкой шесть часов 14 минут. Вышли на свой маршрут поезда: № 332 Уфа – Новый Уренгой (шесть 6 часов 15 минут), № 102 сообщением Пенза – Тюмень (задержка четыре часа девять минут), № 123 сообщением Новокузнецк – Кисловодск (задержка четыре часа четыре минуты), № 148 Астрахань – Нижневартовск (задержка три часа 28 минут) и № 123 Новосибирск-Белгород (с задержкой два часа 15 минут).

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Напомним, по факту схода вагонов возбуждено уголовное дело по части первой статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба»). Предварительная причина схода вагонов – излом рельса.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.