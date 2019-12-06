«Дядя Сережа», обвиняемый в педофилии, пытался выйти из СИЗО
Происшествия
Сегодня, 14:59
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, шестого декабря, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей из дома – интерната поселка Лазурный, оставил 51-летнего предпринимателя под стражей до 14 мая 2020 года.

Челябинский областной суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката на постановление Красноармейского районного суда Челябинской области от 27 ноября 2019 года, а судебный акт – без изменения.

«Суд первой инстанции в ходе предварительного слушания уголовного дела отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитников о возвращении дела прокурору и изменении действующей меры пресечения на домашний арест. Судом срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу установлен до 14 мая 2020 года», - сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Обжалуя судебный акт районного суда, сторона защиты указывала на наличие нарушений, допущенных в обвинительном заключении, на ущемлении прав обвиняемого на ознакомление с материалами дела и на отсутствие оснований для продления ему действующей меры пресечения.

Как уже сообщало агентство, 51-летний индивидуальный предприниматель, который представлялся детям «дядей Сережей», используя формально выданное ему разрешение, посещал школу-интернат, расположенную в поселке Лазурный, якобы с целью оформления опеки над ребенком. Следствие подозревает, что он совершал над воспитанниками интерната насилие. Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило против него уголовное дело «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». По предварительным данным, «дядя Сережа» обвиняется в совершении девяти преступлений.

Автор: 
Инна Шемаева
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