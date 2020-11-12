Эколога-юриста Казанцева из Челябинска под Новый год могут выпустить из-под домашнего ареста

Сегодня, 12 ноября, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката обвиняемого юриста-эколога Владимира Казанцева, изменил постановление Центрального районного суда Челябинска от 21 октября 2020 года. Срок содержания под стражей ему сокращен на один месяц – до 29 декабря 2020 года.

Судебным актом Центрального районного суда обвиняемому был продлен срок содержания под домашним арестом до 26 января 2020 года.

«Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его изменить, избрать в отношении Казанцева более мягкую меру пресечения: залог либо запрет определенных действий», - сообщила руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Суд апелляционной инстанции установил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста до 26 декабря 2020 года.

Напомним, Владимир Казанцев является правозащитником движения «СТОП ГОК». Он участвовал в многочисленных судебных заседаниях против Томинского ГОКа, за сохранение Томинских лесов и Челябинского городского бора. В августе 2020 года его обвинили в мошенничестве по статье 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, юрист якобы ввел в заблуждения своего клиента, бизнесмена Максима Шеина, и уговорил его дать 500 тысяч для взятки сотруднику суда, чтобы повлиять на ход судебного процесса. Но решить этот вопрос было не в его компетенции.