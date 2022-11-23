ФСБ накрыла подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов

УФСБ России по Челябинской области пресечена противоправная деятельность лиц, связанная с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения.

Центр общественных связей ФСБ России сообщает, что во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, в том числе Челябинской области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В результате из незаконного оборота изъято 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Это противотанковое ружье три пулемета, 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, 114 винтовок, карабинов и ружей, 150 пистолетов и револьверов, а также 50-мм миномет, подрывная машинка «КПМ-1А», 83 артиллерийских снарядов и мин,

51 ручная граната, более 18,4 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 15250 патронов различного калибра, 63 основные части к огнестрельному оружию, а также семи единиц холодного оружия. Прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.