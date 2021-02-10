Главу сельского поселения оштрафовали за игнорирование обращений южноуральцев

В Красноармейском районе Челябинской области на главу Луговского сельского поселения завели административное дело за игнорирование обращений жителей. Суд назначил ему штраф в пять тысяч рублей, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
«Прокуратурой Красноармейского района по обращению гражданина проведена проверка соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации Луговского сельского поселения», - пояснила Мамаева.
Прокуратура установила, что в местную администрацию поступило коллективное обращение жителей поселения Луговой. Но глава не рассмотрел обращение в установленный законом тридцатидневный срок. И никакого ответа южноуральцы не получили.
В отношении главы возбудили административное дело по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций).
Мировой судья судебного участка №1 Красноармейского района назначил главе штраф в пять тысяч рублей.