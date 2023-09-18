Из «Иремеля» в тайгу «Зигальги»: пропавшая в одном парке туристка нашлась в другом

В Челябинской области найдена туристка из соседней Свердловской области, которая заблудилась в природном парке «Иремель» и нашлась в НП «Зигальга». За это время женщина в одиночку, в незнакомой местности, преодолела сложный маршрут. К счастью, она не пострадала.

Удивительную историю рассказали в поисково-спасательной службе региона. Как оказалось, группа жителей Свердловской области разбили лагерь у подножия горы Большой Иремель и знакомились с достопримечательностями природного парка.

Во время очередного восхождения, при спуске с вершины Малого Иремеля, туристка предупредила коллег, что ей необходимо уединиться, и ушла в лес – как им показалось, в правильном направлении.

Однако ни через час, ни позже женщина в лагерь не вернулась. К поискам пропавшей туристки были привлечены спасатели Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области, которые обследовали скальные участки всю ночь.

Уже на следующее утро к поиску присоединились сотрудники трех парков Южного Урала - «Зигальга», «Иремель», «Таганай», а также представители экстренных служб, спасатели республики Башкортостан. Но результата не приносило даже обследование природных территорий с вертолета.

Спустя два дня, поздним вечером 16 сентября, пропавшую обнаружили судьи, готовящие трассу к предстоящим соревнованиям. Это случилось на курумнике у хребта Ягодный на территории национального парка «Зигальга».

«После двух холодных ночевок женщина была жива-здорова и, к счастью, избежала встречи с дикими животными. Как оказалось, она все время продолжала идти - не обращая внимание на незнакомую местность. Прошла сложнейшие спуски с Малого Иремеля, перешла вброд затопленный после обильных дождей Каменный мост и углубилась в тайгу НП «Зигальга»», - рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.