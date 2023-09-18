18.09.2023
Из «Иремеля» в тайгу «Зигальги»: пропавшая в одном парке туристка нашлась в другом
18.09.2023
В Челябинске закрыли движение по улице 60-летия Октября
18.09.2023
ММК-Информсервис вошел в число победителей всероссийского хакатона по искусственному интеллекту
17.09.2023
Инспекторы чесменской ГИБДД спасли большегрузы из грязевого плена
16.09.2023
В Аргаяшском районе в столкновении с трактором погиб водитель легковушки, ребенок-пассажир в больнице
16.09.2023
В Челябинской области ВАЗ вылетел с трассы и опрокинулся, водитель и пассажир погибли
Из «Иремеля» в тайгу «Зигальги»: пропавшая в одном парке туристка нашлась в другом
Жительница Свердловской области двое суток «вслепую» преодолевала сложнейший маршрут
14.09.2023
В Магнитогорске 88-летняя хозяйка квартиры умерла в ванной, на соседей с потолка полилась вода
12.09.2023
В Миассе потерянный мамой 50-летний сын «проспал» вскрытие двери спасателями
12.09.2023
Грибники в Челябинской области пропадают в лесах все чаще
08.09.2023
В Миассе рожающая женщина оказалась одна в запертой квартире
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023