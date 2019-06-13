К поискам малыша, украденного в Челябинске родным отцом, подключилась «Лиза Алерт»

К поискам четырехлетнего Миши, украденного в Челябинске родным отцом, подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Держат ситуацию на контроле и добровольцы другого общественного движения - «Легион-Спас», постоянно взаимодействуя с правоохранительными органами.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», биологический отец забрал своего маленького сына у его матери днем девятого июня во дворе дома по улице Тухачевского в Ленинском районе. Пока молодая женщина укладывала в машину дочку, отец четырехлетнего Миши подошел к ней - якобы поговорить. Неожиданно мужчина схватил их общего сына и убежал с малышом на руках. Остановить прыткого биологического отца не удалось. Местонахождение похитителя и малыша до сих пор не установлено. Конфликт между взрослыми, в результате которого отец насильно забрал своего сына у его матери, вышел за рамки семейных разборок -сообщение о случившемся было зарегистрировано в отделе полиции «Ленинский», откуда материалы дела были переданы следственным органам СКР.

«Лиза Алерт» разместила в своей официальной группе ВКонтакте следующее объявление о похищенном мальчике: «Днем 9 июня 2019 года похищен мужчиной в камуфляжном костюме. Приметы: рост 105 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одежда: синяя куртка с рисунком, красная футболка, штаны песочного цвета, синие кроссовки, камуфляжная кепка. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Михаила Л., просим позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска Лине Тиранос: 8-922-696-03-56, Екатерине: 8-919-347-09-42.

Пост о похищении маленького Миши собрал 110 тысяч просмотров. Люди сделали более 1350-ти репостов этой записи.