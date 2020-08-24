Магнитогорец «развел» строителей от имени прораба

Сотрудники уголовного розыска «Правобережного» отдела Магнитогорска (Челябинская области) задержали ранее неоднократного судимого местного жителя, который воспользовался доверчивостью строителей и похитил у них перфораторы. Причем, вор был настолько убедителен в своих словах, что рабочие сами отдали ему свой инструмент.

Как сообщили в полиции Магнитогорска, мужчина подошел на стройке к рабочим и произнес банальную фразу – «Михалыч сказал, чтобы я ему принес два перфоратора». Они ему поверили и отдали инструмент. Лишь через несколько часов они заподозрили неладное и решили все выяснить у прораба. Как выяснилось, что таких приказов их начальник никому не давал.

«Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Правобережный» был задержан ранее судимый за имущественные преступления 37-летний местный житель. Похищенное он успел сбыть, а денежными средствами распорядиться по своему усмотрению», - сообщила официальный представитель УМВД по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.