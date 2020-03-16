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Минздрав – об алгоритме работы с южноуральцами, вернувшимися из-за рубежа

Происшествия
Сегодня, 21:34
Автор: 
Олеся Денисова

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин рассказал об алгоритмах работы с гражданами, вернувшимися из-за рубежа:

Как отметил Ванин на прошедшей 16 марта пресс-конференции, в регионе разработаны два типа алгоритмов. Тех, кто вернулся из наиболее эпиднеблагополучных стран - Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Испании, Германии – отправляют на оплачиваемый двухнедельный больничный лист. Листок нетрудоспособности выписывается после вынесение постановления специалистами Роспотребнадзора.

Замминистра напоминает, отказ от карантина, согласно статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», предусматривает различного рода наказание, вплоть до уголовной ответственности.

Тем, кто вернулся из других стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, также рекомендована самоизоляция. Но для них больничный не предусмотрен, будет выдана только справка и вынужденный двухнедельный отпуск не оплачивается.

По данным Роспотребнадзора, на 16 марта в мире подтверждено 170 тысяч 281 случай коронавирусной инфекции, в том числе 89 тысяч 204 случая зафиксировано в 132 странах мира, остальные – в Китае. Пока в Челябинской области ни одного случая коронавируса не подтверждено.

Автор: 
Олеся Денисова
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