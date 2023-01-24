В Челябинске мужчина погиб, упав в Изумрудный карьер. Обстоятельства трагедии выясняются.

Очевидец сообщил в ЕДДС-112, что у подножья скалы Изумрудного карьера находится мужчина, не подающий признаков жизни.

На место прибыли экстренные службы, в том числе спасатели Челябинской городской службы спасения. Упав со скалы, 41-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.