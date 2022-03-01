На чиновников администрации Миасса завели уголовное дело

СКР по Челябинской области возбудил в отношении чиновников Миасса за злоупотребление служебными полномочиями. Поводом стали результаты прокурорской проверки установки арт-объекта «Двойное сердце».

По версии следствия, в 2021 году должностные лица администрации Миасского городского округа при установке арт-объекта не приняли конкурсное предложение об установке идентичного сооружения по значительно меньшей стоимости.

Как сообщили в СКР по Челябинской области, в настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц.

Напомним, арт-объектом возмутились жители Миасса. Прокуратура начала проверку. Стоимость арт-объекта мэрией была определена в сумме 489 тысяч рублей. Вместе с тем мониторинг сети Интернет прокуратурой города показал, что аналогичный товар предлагается поставщиками по цене от 164 тысяч 950 рублей. Кроме того, арт-объект выполнен кустарным способом и не соответствует техническим характеристикам.

Кроме того, объявив в одном аукционе асфальтирование работ и поставку, установку арт-объектов и малых архитектурных объектов неустановленными должностными лицами администрации Миасского городского округа фактически ограничено участие в аукционе потенциальных поставщиков, предоставляющих услуги по изготовлению арт-объектов.

Напомним, ранее шквал критики уже жителей Челябинска обрушился на администрацию областного центра из-за установки арт-объекта «Киты» на набережной реки Миасс.