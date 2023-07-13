На озере Тургояк третий день ищут пропавшую жительницу Миасса

На озере Тургояк (Челябинская область) спасатели третий день ведут поиски сорокалетней жительницы Миасса, которая 11 июля каталась на катамаране вблизи берега и исчезла.

Акваторию в районе ЧП представители трех спасательных отрядов - Миасса, Златоуста и Челябинска - обследуют с воды, под водой, а сегодня, 13 июля, и с помощью картплоттера - эхолота со встроенным навигатором, который позволяет не только исследовать рельеф дна, но и одновременно использовать навигационные карты водоема.

Как отмечают в поисково-спасательной службе Челябинской области, при правильном «чтении» поступающего изображения спасатели узнают особенности рельефа дна, глубины водоема, а встроенный навигатор позволяет с высокой точностью определять координаты объектов, находящихся под водой вне поля зрения человека.