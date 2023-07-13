13.07.2023
На озере Тургояк третий день ищут пропавшую жительницу Миасса
13.07.2023
Под Южноуральском задержали поджигателя леса
13.07.2023
Новые варианты семейного досуга предлагает Музей искусств
12.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 июля (18+)
12.07.2023
В дни празднования столетия Исторического музея его посетили более 53 тысяч южноуральцев
12.07.2023
Работники ГРЦ Макеева собрали очередную партию гумпомощи бойцам СВО
На озере Тургояк третий день ищут пропавшую жительницу Миасса
05.07.2023
В сквере Магнитогорска 13-летняя горожанка застряла в сливной решетке фонтана
20.06.2023
Челябинские спасатели пришли на помощь попавшим в беду воронам
19.06.2023
В Челябинске из горящей квартиры спасли троих взрослых и ребенка
14.06.2023
В камышах реки Уй обнаружено тело 34-летнего мужчины
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023