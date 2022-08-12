На пляже «Каспийский берег» спасли тонущего мальчика

Вчера, 11 августа, на пляже «Каспийский берег» спасен тонущий мальчик 11 лет. Ребенок ушел под воду всего в восьми метрах от берега. К счастью, матросы-спасатели оказались бдительнее родителей.

Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, мальчику не понадобилась медицинская помощь, его передали родным и провели с ними профилактическую беседу.

Днем ранее на муниципальном пляже «Чайка» спасен 16-летний подросток, который начал тонуть в 150 метрах от берега. А девятого августа спасатели пришли на помощь 27-летнему мужчине, который, видимо, решил переплыть Первое озеро, но на расстоянии 1700 метров от берега у него кончились силы, и он не смог сам вернуться на сушу.

Спасатели напоминают, что купаться можно только там, где это разрешено, и дежурство несут спасатели. Нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. В экстренных случаях сразу звоните по номеру 112.