На станции Челябинск-Главный  из цистерны вытекло реактивное топливо
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 11:03

На железнодорожной станции «Челябинск – Главный» обнаружена течь топлива для реактивных двигателей из цистерны. На месте работали сотрудники МЧС и ЮУЖД.
ЧП произошло сегодня, 17 декабря, в три часа утра. Информация получена от старшего диспетчера ЮУЖД. При формировании грузового ж/д состава обнаружена течь топлива для реактивных двигателей из цистерны. Она была отцеплена от основного состава и отбуксирована на технический путь. Об этом сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска.
Оповещение экстренных и оперативных служб города Челябинска проведено согласно действующим алгоритмам. Сейчас течь устранена, цистерна сформирована в состав и отправлена в пункт назначения.
Пострадавших нет. На движение поездов данное происшествие не повлияло. На место выезжали сотрудники ЮУЖД, пожарный поезд станции «Челябинск – Главный» и сотрудники МЧС.

Отправить новость
Происшествия
17.10.19 13:00
Сто капель в минуту
В Челябинске произошла утечка опасного вещества
Происшествия
16.01.19 11:02
На станции Челябинск-Главный утекло опасное вещество, последствия устраняли до ночи
Происшествия
10.09.18 12:20
На станции Челябинск-Главный произошла утечка опасного вещества
Происшествия
07.09.18 13:53
В Челябинске расследуют трагическую гибель помощника машиниста локомотива
Вчера, 10:54
В Златоусте родители выиграли суд у школы, где их дочь дважды получила травмы
Вчера, 10:32
Челябинская прокуратура опротестовала решение мэрии о стройке на Братьев Кашириных
Вчера, 10:21
«Снюсы» в челябинском лицее распространяла 12-летняя ученица
13.12.19 15:40
Суд Екатеринбурга согласился с прекращением уголовного дела в отношении Сергея Давыдова
13.12.19 13:06
Вор на воре: как первые лица Челябинска и региона набивали карманы
13.12.19 11:38
Пьяный челябинец оттаскал дознавателя за волосы и отправился в колонию
13.12.19 11:36
В Варненском районе в аварии пострадали четыре человека
12.12.19 18:13
Второй фигурант по уголовному делу Тефтелева отправлен в СИЗО
12.12.19 16:21
Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев Новый год встретит в СИЗО
12.12.19 14:14
В Челябинске будут судить сексуального маньяка
Спорт
Сегодня, 10:17
На финише года
Названы имена лучших южноуральских спортсменов и тренеров
Среда обитания
Сегодня, 10:04
ММК озеленяет Магнитку
Новости
Сегодня, 10:32
Происшествия
Под Златоустом легковушка врезалась  в  технику дорожников
Вчера, 20:29
Экономика
Алексей Текслер оценил новую всесезонную комбинированную дорожную машину
Вчера, 20:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 17 декабря
Вчера, 17:07
Общество
На дороги Челябинка выйдут новогодние трамваи и троллейбусы
Вчера, 16:37
Происшествия
В Чебаркульском районе об бешенства умер бычок
Материалы рубрики
Сегодня, 10:32
Происшествия
Под Златоустом легковушка врезалась  в  технику дорожников
Вчера, 16:37
Происшествия
В Чебаркульском районе об бешенства умер бычок
Вчера, 15:13
Происшествия
В Челябинске пьяный дебошир с игрушечным пистолетом напал на продавцов
Вчера, 14:53
Происшествия
Челябинец устроил кровавую резню у ломбарда
Вчера, 12:01
Происшествия
Жители Кусы рискуют провалиться в канализацию
Теги
станция Челябинск-Главный
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика