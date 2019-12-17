На станции Челябинск-Главный  из цистерны вытекло реактивное топливо

На железнодорожной станции «Челябинск – Главный» обнаружена течь топлива для реактивных двигателей из цистерны. На месте работали сотрудники МЧС и ЮУЖД.
ЧП произошло сегодня, 17 декабря, в три часа утра. Информация получена от старшего диспетчера ЮУЖД. При формировании грузового ж/д состава обнаружена течь топлива для реактивных двигателей из цистерны. Она была отцеплена от основного состава и отбуксирована на технический путь. Об этом сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска.
Оповещение экстренных и оперативных служб города Челябинска проведено согласно действующим алгоритмам. Сейчас течь устранена, цистерна сформирована в состав и отправлена в пункт назначения.
Пострадавших нет. На движение поездов данное происшествие не повлияло. На место выезжали сотрудники ЮУЖД, пожарный поезд станции «Челябинск – Главный» и сотрудники МЧС.
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