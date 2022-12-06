На трассе М-5 массовые аварии фур

Из-за мороза и снегопадов на трассе М-5 происходят массовые ДТП с участием большегрузов. Из-за снежных заносов фуры попадают в кювет, их вызволяют из «снежного плена» сотрудники ГИБДД.

«Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения, в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, сохранения жизни и здоровья окружающих, отказаться от поездок на автомобиле, а в случае, когда это невозможно, быть внимательными на дороге, избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

На территории Челябинской области в ближайшие дни ожидаются морозы. В отдельных районах похолодает до минус 28 градусов. Если поездку отложить нельзя, водителям рекомендуют взять с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом. При возникновении затруднительных ситуаций в пути обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС или звоните по номеру 112.

Весь личный состав областной Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности.