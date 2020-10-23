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Общественная палата Челябинской области: преступность в ИТ-сфере возросла в два раза, надо действовать сообща

Происшествия
Сегодня, 10:50
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В России, по данным на первое полугодие текущего года, почти в два раза увеличилось количество преступлений в сфере компьютерных технологий, половина из них – мошенничество, в том числе с банковскими картами. Эта информация прозвучала в ходе видеоконференции на данную тему, состоявшейся на площадке Общественной палаты Челябинской области.

Цифры по Челябинской области тоже не радуют. По словам заместителя начальника отдела по раскрытию хищений в сфере ИТ УУР ГУ МВД России по Челябинской области Георгия Береснева, за 9 месяцев 2020 года в области было совершено 49274 преступления, из них в ИТ-сфере – 7285. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост на 84%. Ущерб, нанесенный гражданам в 2020 году, составил 360 миллионов рублей.

Участники видеоконференции также отметили проблемы идентификации и квалификации статуса лиц, специфику защиты персональных данных сотовыми операторами и провайдерами, вопросы привлечения к ответственности за утечку персональных данных граждан РФ в сеть «Интернет» и необходимость дополнительной квалификации преступлений и усиления мер ответственности за правонарушения.

«С учетом нарастающей актуальности проблем киберпреступности позиция общественных институтов приобретает ключевое значение по таким вопросам как профилактика, разъяснительная работа среди граждан, формулирование правовых инициатив», - отметил председатель комиссии ОП по развитию экономики и правовым инициативам, вице-председатель ЧОО «Опора России» Алексей Ларин.

Участники обговорили необходимость просвещения граждан не только органами полиции, но и с помощью других ресурсов.

«Считаю, что информирование населения о видах мошенничества в ИТ-сфере должно проводится на площадках Пенсионного фонда, где преимущественно бывают люди пенсионного возраста, в подразделениях многофункциональных центров, в крупных торговых сетях и других общественных местах массового скопления людей», - отметил Георгий Береснев.

Начальник отдела по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием IT-технологий УУР ГУ МВД России по Челябинской области Виталий Остров рассказал о сложностях, с которыми сталкивается полиция при идентификации и квалификации мошенников.

«Основная проблема заключается, в том, что мы не можем оперативно получать информацию от сотовых операторов, банков, руководства социальных сетей. Существуют бюрократические проволочки, которые мешают нашей работе, плохо налажен электронный документооборот, а запросы по средствам почты России могут идти месяцами, мы теряем огромное количество времени с бумажной волокитой. Также хочу отметить, что реакция банков на блокировку счетов с которых списывают деньги преступники к сожалению, не всегда оперативна. В данный момент мы стараемся переходить на электронный документооборот со всеми операторами и банками, для быстрого решения самых острых вопросов», - уточнил Виталий Остров.

В ближайшее время Общественная палата Челябинской области подготовит резолюцию по внесению изменения в федеральное законодательство и рекомендации для банков и сотовых операторов по улучшению взаимодействия с органами ГУ МВД России по Челябинской области.

 

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