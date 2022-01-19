Опасная работа: в Челябинске избили и обокрали курьера по доставке продуктов на дом

В Челябинске курьера по доставке продуктов из магазинов избил местный житель, отобрал у него велосипед. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции города Челябинска задержали подозреваемого в грабеже велосипеда у курьера. Возбуждено уголовное дело. Похищенный велосипед изъят и возвращен владельцу.

20-летний парень работает курьером по доставке продуктов. Когда он выехал на очередной заказ, к нему подошел пьяный мужчина, ударил его и похитил средство передвижения.

«Информация о происшествии была незамедлительно передана экипажу полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску. При отработке близлежащей территории по приметам, указанным потерпевшим, полицейскими был задержан подозреваемый в грабеже местный житель, ранее неоднократно судимый», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД по городу Челябинску Светлана Ершова.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. В ходе дальнейшей работы установлено, что велосипед он похитил с целью дальнейшей реализации.

Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.