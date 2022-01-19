19.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 января
19.01.2022
Опасная работа: в Челябинске избили и обокрали курьера по доставке продуктов на дом
19.01.2022
Уголовника, зарезавшего водителя в Магнитогорске, отправили в СИЗО
19.01.2022
Скокова обеспокоил рост ДТП с участием пешеходов
19.01.2022
Скоков: Руководитель не имеет морального права требовать от подчиненных того, чему сам не соответствует
19.01.2022
Этно-фестиваль "NEWFEST "ZAMAN" получил грант Президента РФ
Опасная работа: в Челябинске избили и обокрали курьера по доставке продуктов на дом
18.01.2022
Челябинцев вновь «разводят» под предлогом, что их родственник совершил ДТП
18.01.2022
Аферисты заказывали челябинцу такси, чтобы тот быстрей перевел им больше полумиллиона рублей
14.01.2022
Челябинка отдала свои накопления мошеннику
27.12.2021
Полицейские Челябинска устроили облаву по торговым точкам, реализующим пиротехнику
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022