Партия «Яблоко» вступилась за юриста-эколога из Челябинска

Председатель общероссийской партии «Яблоко» Николай Рыбаков выступил с политическим заявлением в защиту Владимира Казанцева. Он потребовал прекратить уголовное преследование челябинского эколога, который всегда выступал в судах по экологическим спорам, в частности, по строительству Томинского ГОКа.

Как сообщили в региональном отделении партии, данное заявление будет отправлено всем ответственным лицам.

Председатель Челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков, отметил, что Владимир Казанцев – один из самых известных и эффективных в России юристов в области экологического права, который много лет отстаивает конституционные права жителей Урала на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, экологическую безопасность граждан.

«Мы связываем преследование Казанцева с его юридическим участием в таких резонансных делах как процесс по прекращению опасной деятельности Томинского ГОКа, который несет экологические риски для полуторамиллионного населения Челябинской агломерации. Методы давления на экозащитников становятся все более агрессивными, вплоть до провокаций, запугиваний, угроз и фабрикации уголовных дел. Преследование Владимира Казанцева – доказательство того, что право россиян на экологическую безопасность сегодня не уважается государством. Мы требуем немедленного освобождения Владимира Казанцева и расследования обстоятельств фабрикации уголовного дела против него», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 28 августа, в Центральном районном суде Челябинска была избрана мера пресечения в отношении юриста-эколога Владимира Казанцева, в отношении которого возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество». Он пробудет под домашним арестом два месяца.

Известно, что два представителя фирмы, которая пользовалась его услугами, дали против него показания. Они заявили, что он якобы взял с них деньги с целью подкупа судьи.

В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что Владимир Казанцев получил от клиента 500 тысяч рублей. В ходе дальнейших мероприятий полицейские установили еще один аналогичный эпизод.

Однако есть и другая возможная версия задержания Владимира Казанцева. Возможно, она связана с тем, что 11 сентября должно состояться заседание в Арбитражном суде по Томинскому ГОКу, на которое вызваны эксперты, проводившие судебную экспертизу. Владимиром Казанцевым поставлена под сомнение подпись одного из экспертов.