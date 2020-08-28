ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Партия «Яблоко» вступилась за юриста-эколога из Челябинска

Происшествия
Сегодня, 15:43
Размер текста

Председатель общероссийской партии «Яблоко» Николай Рыбаков выступил с политическим заявлением в защиту Владимира Казанцева. Он потребовал прекратить уголовное преследование челябинского эколога, который всегда выступал в судах по экологическим спорам, в частности, по строительству Томинского ГОКа.

Как сообщили в региональном отделении партии, данное заявление будет отправлено всем ответственным лицам.

Председатель Челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков, отметил, что Владимир Казанцев – один из самых известных и эффективных в России юристов в области экологического права, который много лет отстаивает конституционные права жителей Урала на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, экологическую безопасность граждан.

«Мы связываем преследование Казанцева с его юридическим участием в таких резонансных делах как процесс по прекращению опасной деятельности Томинского ГОКа, который несет экологические риски для полуторамиллионного населения Челябинской агломерации. Методы давления на экозащитников становятся все более агрессивными, вплоть до провокаций, запугиваний, угроз и фабрикации уголовных дел. Преследование Владимира Казанцева – доказательство того, что право россиян на экологическую безопасность сегодня не уважается государством. Мы требуем немедленного освобождения Владимира Казанцева и расследования обстоятельств фабрикации уголовного дела против него», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 28 августа, в Центральном районном суде Челябинска была избрана мера пресечения в отношении юриста-эколога Владимира Казанцева, в отношении которого возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество». Он пробудет под домашним арестом два месяца.

Известно, что два представителя фирмы, которая пользовалась его услугами, дали против него показания. Они заявили, что он якобы  взял с них деньги с целью подкупа судьи.

В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что Владимир Казанцев получил от клиента 500 тысяч рублей. В ходе дальнейших мероприятий полицейские установили еще один аналогичный эпизод.

 

Однако есть и другая возможная версия задержания Владимира Казанцева. Возможно, она связана с тем, что 11 сентября должно состояться заседание в Арбитражном суде по Томинскому ГОКу, на которое вызваны эксперты, проводившие судебную экспертизу. Владимиром Казанцевым поставлена под сомнение подпись одного из экспертов.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 13:13
Суд отправил челябинского юриста-эколога Владимира Казанцева под домашний арест
Происшествия
Вчера, 10:55
Челябинского юриста, задержанного силовиками, предупреждали, что против него готовятся провокации
Среда обитания
18.12.18 15:05
Суд продолжит рассматривать иск общественников о прекращении строительства Томинского ГОКа, несмотря на протесты ответчика
Происшествия
26.06.18 12:06
В челябинском офисе активиста СтопГок Владимира Казанцева проходят обыски
Сегодня, 12:40
СК возбудил уголовное дело о халатности при строительстве ФАПов в Челябинской области
Сегодня, 12:07
Главный судебный приставов Коркино попал под статью
Сегодня, 11:32
Спортшкола имени Ишмуратовой подала три иска к застройщику биатлонного центра в Златоусте
Сегодня, 09:55
Экс-мэр Миасса подал иск о защите чести и достоинства к СКР по Челябинской области
Вчера, 16:17
В Челябинске горит многоэтажка, жильцов эвакуируют
Вчера, 15:35
Задержан буйный челябинец, который хотел зарезать случайную прохожую
Вчера, 14:52
Дело Тефтелева в ближайшее время будет передано в суд
Вчера, 14:37
Минэкологии разбирается с владельцем забора на берегу Тургояка и санаторием "Жемчужина Урала"
Вчера, 14:13
Полицейские Пластовского района разыскали потерявшуюся в лесу бабулю
Вчера, 13:53
В Челябинске родственники оставили на улице 92-летнюю старушку, подарившую им квартиру
Происшествия
Сегодня, 13:21
Дело соратников экс-губернатора Юревича передается в суд
Происшествия
Сегодня, 14:48
Следователи нашли у Тефтелева все, что нажито непосильным трудом
Новости
Сегодня, 16:11
Общество
Челябинец стал победителем конкурса УрФО «Славим человека труда»
Сегодня, 15:52
Происшествия
Агаповский «растениевод» превратил свои дачи в огромные плантации конопли
Сегодня, 15:44
Культура
Новый сезон филармонии откроет гордость Челябинска, пианист-виртуоз Дмитрий Шишкин
Сегодня, 14:58
Происшествия
Жительница Златоуста перевела миллион рублей лжехирургу, который поехал работать в «горячие» точки
Сегодня, 14:56
Общество
В Челябинской области полиция записала клип «Участковый с душой рок-н-ролла»
Материалы рубрики
Сегодня, 15:52
Происшествия
Агаповский «растениевод» превратил свои дачи в огромные плантации конопли
Сегодня, 14:58
Происшествия
Жительница Златоуста перевела миллион рублей лжехирургу, который поехал работать в «горячие» точки
Сегодня, 12:40
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности при строительстве ФАПов в Челябинской области
Вчера, 16:17
Происшествия
В Челябинске горит многоэтажка, жильцов эвакуируют
Вчера, 15:35
Происшествия
Задержан буйный челябинец, который хотел зарезать случайную прохожую
Теги
Владимир Казанцев
Яблоко
Челябинск
Томинский ГОК
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика