По факту исчезновения в Севастополе южноуральской студентки возбуждено уголовное дело

СКР по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту безвестного исчезновения студентки из Челябинской области Лилии Бирулиной.

Предварительно установлено, что после обеда 29 сентября текущего года девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания.

«В настоящее время сформирована группа из опытных следователей и следователей-криминалистов, которая во взаимодействии с сотрудниками транспортной полиции и МЧС осуществляют поисковые мероприятия, на что ориентированы и все находящиеся в акватории суда. В рамках возбужденного уголовного дела у следствия имеется более широкий круг процессуальных полномочий для проведения различных следственных действий и иных процедур по розыску», - сообщили в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Из собственных источников известно, что Лилия отправилась на морскую прогулку с бизнесменом из Москвы. Изначально была информация, что они, якобы, попали на катере в шторм. Затем озвучивалась версия, что пара решила искупаться в отрытом море и девушка утонула.

Тщательным образом будут изучены все обстоятельства исчезновения девушки, круг ее общения и события, ему предшествующие.

Рассматриваются различные версии безвестного исчезновения студентки. Ход поисковых мероприятий и расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.