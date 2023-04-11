Полицейские Челябинска задержали наркодилеров с крупной партией героина

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области задержали двух участников наркоцепочки, проживавших в Екатеринбурге. Силовую поддержку южноуральским оперативникам оказали бойцы отряда специального назначения «Гром».

Злоумышленников 23-х и 24-х лет полицейские взяли в Екатеринбурге с поличным при поддержке спецназа при попытке организации «оптового» тайника-закладки между двумя металлическими гаражами. В нем полицейские обнаружили почти килограмм героина, приготовленного для дальнейшей реализации. При проведении обыска по месту их проживания было изъято еще порядка 800 граммов наркосредства.

«Изобличение наркодилеров-оптовиков является результатом кропотливой и аналитической работы. Первыми звеньями преступной цепочки стали задержанные курьеры с героином, которые распространяли наркозелье бесконтактным способом – через тайники в Челябинске. Полицейские установили, что свой смертельный товар они привозят из Свердловской области», - сообщили в региональном полицейском главке.

В отношении задержанных в Екатеринбурге распространителей героина за попытку сбыта наркотика в крупном размере следствием УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению иных участников преступной наркоцепочки.