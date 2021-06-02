Полицейские изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции. Из незаконного оборота изъято более десять тысяч пачек сигарет и более 500 бутылок алкоголя.

Нелегальный товар стражи правопорядка обнаружили на территории домовладения местного жителя и в его магазине. Полицейскими изъяты 10 353 пачки сигарет известных производителей и 570 бутылок с алкогольной продукцией. По предварительным оценкам стоимость изъятого составила около двух миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации» и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к реализации нелегальной табачной и алкогольной продукции.