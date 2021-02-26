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Полицейские Миасса задержали мошенника из Уфы

Полицейские Миасса (Челябинская область) задержали жителя Уфы, подозреваемого в мошенничестве. Жертв он искал на сайте бесплатных объявлений.

В полицию Миасса обратился местный житель, который рассказал, что лишился 40 тысяч рублей, заказывая запчасти для автомобиля.

«Потерпевший пояснил, что на сайте бесплатных объявлений увидел сообщение о продаже автозапчастей, позвонил по указанному телефону и договорился с мужчиной о покупке. Продавец отправил номер банковского счета, на который потерпевший перечислил предоплату в сумме 40 тысяч рублей. В дальнейшем договоренности не были выполнены, а лжепродавец перестал выходить на связь», - сообщили в региональном полицейском главке.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в ходе служебной командировки в Уфу был задержан местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мера пресечения подозреваемому избирается.

Полиция предупреждает, что мошенники привлекают жертв заниженными ценами и выгодными предложениями, требуют перечисления предоплаты за товары или услуги.

«Следует внимательно изучить объявление, посмотреть информацию о лице, разместившем его. Если торговая площадка имеет систему рейтингов продавцов, изучите отзывы, оставленные другими покупателями, не забывая о том, что мошенники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные записи», - добавили в региональном полицейском главке.

Также можно воспользоваться интернет-поиском. Иногда достаточно ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдоним продавца для того, чтобы обнаружить, что эти данные уже использовались в целях хищения денежных средств и обмана покупателей.