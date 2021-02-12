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Полицейские поймали челябинца с обрезом

В рамках операции «Арсенал» челябинские полицейские изъяли у местных жителей самодельный обрез и боеприпасы. Возбуждены уголовные дела.

Полицейскими в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал» задержан неработающий местный житель, незаконно хранивший самодельное оружие. Установлено, что мужчина нашел гладкоствольное одноствольное охотничье ружье и переделал его в обрез.

Также стражи порядка изъяли у другого жителя областного центра 83 патрона, 75 из которых технически являются исправными и пригодными для стрельбы.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Также в отношении 43-летнего жителя возбуждено уголовное дело по части первой статьи 223 УК РФ – «Незаконное изготовление оружия», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Напомним, в прошлом году за период проведения мероприятия «Арсенал» было возбуждено 12 уголовных дел, из незаконного оборота изъято 47 единиц оружия и боеприпасов. За совершенные противоправные деяния к уголовной ответственности привлечены восемь человек. Всего за период проведения мероприятия, из незаконного оборота полицейскими изъято две единицы огнестрельного оружия и 45 боеприпасов.