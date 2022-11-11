Пожилую жительницу Коркинского района «развели» по схеме «Сообщение от знакомой»

Пожилая жительница Коркинского района (Челябинская область) стала жертвой мошенников в социальных сетях.

В полицию обратилась 76-летняя жительница Коркинского района. Ей в социальной сети пришло сообщение якобы от ее знакомой. В письме была информация о том, что банк в честь своего юбилея дарит по четыре с половиной тысячи рублей. «Знакомая» ей написала, что уже получила выплату и может помочь с ее оформлением. Для этого необходимо прислать ей номер банковской карты, информацию о сроке действия и трехзначный код с обратной стороны.

«Затем собеседница спросила у потерпевшей о наличии другой банковской карты. Женщина ответила, что имеется, и также отправила все ее реквизиты. Затем на абонентский номер потерпевшей стали приходить смс-сообщения с кодами, которые она также перенаправляла злоумышленнице. Женщине поступали звонки из банка с запросами на подтверждение операций. После того как она в очередной раз отправила «знакомой» код, карту заблокировали», - сообщили в региональном полицейском главке.

Со счетов пропало более 17 000 рублей, а сообщения в социальной сети были удалены.

При этом пожилая женщина сообщила, что от средств массовой информации ей было известно о случаях мошенничества. Она знала, что нельзя никому называть данные своих банковских карт, однако поверила, что пользователь указанной страницы действительно ее знакомая, так как на аватаре пользователя было ее фото.

Возбуждено уголовное дело.