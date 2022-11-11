11.11.2022
Минобороны показало, как проходят боевое слаживание уральцы
11.11.2022
Пожилую жительницу Коркинского района «развели» по схеме «Сообщение от знакомой»
11.11.2022
Налоговые сборы в Челябинской области упали на треть
11.11.2022
Выплаты мобилизованным освободят от налога
11.11.2022
Народный фронт привез теплые вещи для мобилизованных южноуральцев в соседний регион
11.11.2022
Пять школьных стадионов Челябинска обновили благодаря инициативному бюджетированию
Пожилую жительницу Коркинского района «развели» по схеме «Сообщение от знакомой»
01.11.2022
Полицейские помогли сохранить деньги челябинке
31.10.2022
Бизнесмен из Верхнего Уфалея стал жертвой аферистов
31.10.2022
Жительница Еманжелинска получила материнский капитал на несуществующего ребенка
26.10.2022
Медработник из Троицка хотела продать квартиру и лишилась более миллиона рублей
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022