Прокуратура подала в суд на администрацию Челябинска из-за снегосвалок

Прокуратура Челябинска подтвердила доводы Общероссийского народного фронта об удручающем состоянии территории несанкционированной снегосвалки на Бродокалмакском тракте и бездействии городских властей. Надзорным органом направлено исковое заявление в Советский районный суд.

Представители ОНФ несколько лет заявляли о нарушениях экологического законодательства, ведь каждую весну кубометры талой воды, содержащей мусор, загрязняют Первое озеро и подтапливают частные дома.

Напомним, в сентябре активисты Общероссийского Народного фронта снова сообщили о плохом состоянии территории несанкционированной снегосвалки на Бродокалмакском тракте и бездействии городских властей. Но, несмотря на то, что им удалось добиться от прокуратуры предписания в адрес челябинской администрации о ликвидации объекта, чиновники так ничего и не сделали.

«Безразличие к проблеме привело к тому, что недобросовестные предприниматели стали воспринимать территорию у озера как бесплатный полигон. Теперь сюда возят не только снег, но и мусор. На территории гибнут деревья, водоему и окружающей среде причиняется колоссальный ущерб», – рассказал эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Позже чиновники администрации Челябинска заявили, что несанкционированной снегосвалки на Бродокалмакском тракте в Челябинске больше не будет.

Итогом многолетнего бездействия властей будет судебное разбирательство.

Теперь администрации Челябинска необходимо оборудовать специальную площадку для складирования снега взамен той, что каждый год наносит ущерб экологии.