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Прокуратура требует, чтобы администрация Челябинска демонтировала незаконную парковку

Происшествия
Сегодня, 11:18

По требованию прокурора суд обязал администрацию Челябинска демонтировать незаконную парковку Металлургическом районе. Разрешения на ее размещение не выдавалось.

Решением Советского районного суда Челябинска удовлетворены исковые требования прокурора Металлургического района о возложении обязанности на администрацию г. Челябинска демонтировать незаконно размещенную автопарковку.

Было установлено, что по адресу Шоссе Металлургов, 39 Б, земельный участок площадью порядка 150 квадратных метров был обнесен металлическим забором и на нем была организована парковка.

«Сведений о предоставлении кому-либо огороженного спорным забором земельного участка на законном основании в ходе проверки не представлено. Поскольку обязанность по демонтажу незаконно размещенного нестационарного объекта должна быть возложена на орган местного самоуправления, к полномочиям которого отнесен муниципальный земельный контроль, прокурором заявлены указанные требования, которые признаны судом законными и обоснованными», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Решение суда не вступило в законную силу.

 

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Парковки
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