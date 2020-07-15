Прокуратура требует, чтобы администрация Челябинска демонтировала незаконную парковку
По требованию прокурора суд обязал администрацию Челябинска демонтировать незаконную парковку Металлургическом районе. Разрешения на ее размещение не выдавалось.
Решением Советского районного суда Челябинска удовлетворены исковые требования прокурора Металлургического района о возложении обязанности на администрацию г. Челябинска демонтировать незаконно размещенную автопарковку.
Было установлено, что по адресу Шоссе Металлургов, 39 Б, земельный участок площадью порядка 150 квадратных метров был обнесен металлическим забором и на нем была организована парковка.
«Сведений о предоставлении кому-либо огороженного спорным забором земельного участка на законном основании в ходе проверки не представлено. Поскольку обязанность по демонтажу незаконно размещенного нестационарного объекта должна быть возложена на орган местного самоуправления, к полномочиям которого отнесен муниципальный земельный контроль, прокурором заявлены указанные требования, которые признаны судом законными и обоснованными», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
Решение суда не вступило в законную силу.
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