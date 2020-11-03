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Прокуратура требует в два раза увеличить срок наказания для Тефтелева

Происшествия
Сегодня, 15:51
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Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Челябинской области обжаловала приговор в отношении бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева ввиду несправедливости назначенного наказания.

Сегодня, третьего ноября, прокуратура Челябинской области внесла в суд апелляционное представление по поводу наказания, вынесенного в отношении Евгения Тефтелева. Надзорное ведомство считает, что приговор является несправедливым ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания.

Евгений Тефтелев осужден за совершение преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 УК РФ -  «Получение взятки». За махинации при строительстве школы в микрорайоне «Парковый» суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

Напомним, что государственный обвинитель настаивал на том, что Тефтелева нужно посадить на шесть с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также просил назначить ему штраф в размере 75 миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок десять лет.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, при назначении наказания судом в полном объеме не были учтены характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела.

Прокуратура просит приговор изменить, увеличить срок наказания до шести с половиной лет лишения свободы со штрафом до тридцатикратного размера суммы взятки - до 75 миллионов рублей.

Напомним, что по данным следствия, в период 2015-2019 годов обвиняемый в группе со вторым участником преступной деятельности (бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгенией Пашковым) получил взятку частями на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.

Евгений Пашков сейчас находится в СИЗО. Вчера судом ему была изменена мера пресечения с запрета на совершение определенных действий на заключение под стражу.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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