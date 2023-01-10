Руководители компании, передавшие взятку главному инженеру водоканала Копейска, оштрафованы

Руководители общества с ограниченной ответственностью «ДельтаСтройКомплект», которые передали главному инженеру муниципального унитарного предприятия «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Юрию Леценко взятку, оштрафованы на полмиллиона рублей.

Напомним, по версии следствия, Юрий Луценко, являясь председателем и членом закупочной комиссии, получил от руководителей ООО «ДСК» взятку в размере 346 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту участка системы водоотведения (самотечного коллектора), а также за подписание акта приема-передачи выполненных работ и осуществление оплаты по договору.

«По постановлению прокурора коммерческая организация оштрафована на 500 тысяч рублей за совершение коррупционного правонарушения», - сообщили в прокуратуре региона.

В целях обеспечения исполнения административного наказания на расчетные счета ООО «ДельтаСтройКомплект» наложен арест.