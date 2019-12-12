Сегодня суд изберет меру пресечения для Евгения Тефтелева
Происшествия
Сегодня, 10:32
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 12 декабря, Центральный районный суд Челябинска изберет меру пресечения для бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, которого подозревают в получении взятки. Вместе с ним в уголовном деле также фигурирует еще один бывший чиновник администрации города.

Евгения Тефтелева сотрудники ФСБ задержали 11 декабря в Магнитогорске. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в отношении него возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Получение взятки».

По данным следствия, подозреваемые в период исполнения должностных обязанностей, получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

По предварительным данным, речь идет о строительстве школы и детских садов в Челябинске. В частности, уголовное дело может связано с махинациями при строительстве школы в микрорайоне Парковый. Взятку мог передать глава строительной компании за получение контрактов.

В уголовном деле также фигурирует другой бывший чиновник администрации Челябинска.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Официально Следственный комитет не называет подозреваемых.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Евгений Тефтелев
взятка
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