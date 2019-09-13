СКР по-прежнему не комментирует обыски в челябинском штабе Навального

В следственном управлении СКР по Челябинской области до сих пор не дают комментарии по состоявшимся вчера, 12-го сентября, обыскам в штабе оппозиционера Навального.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК России Владимир Шишков сказал, что пока данных у него нет: «Звоните в течение дня».

Информацию об обысках получается узнавать лишь у самих сторонников Навального – она также очень скудная, но красноречивая (появилась в четверг во второй половине дня).

«В помещении штаба прошел обыск. Камеры перед этим выключили. Силовики просто все разгромили, даже вскрыли посылки из фандрайзингового магазина. Алексея Мезяева и двух волонтеров отпустили после допроса. На данный момент известно об изъятых ноутбуке, телефоне и планшете. Остальное уточняем», - написала «Команда Навального» в своей группе ВКонтакте.

Тем временем, сам Алексей Навальный записал ролик, в котором сообщил об одновременных обысках более чем в сорока регионах России.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», обыски проводятся по всей стране в рамках «дела ФБК» об отмывании денег.