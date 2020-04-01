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Собственник склада ртутных ламп в Миассе установлен и будет наказан

Происшествия
Сегодня, 10:52

В Миассе (Челябинская область) установлен собственник склада разбитых ртутных ламп, являющихся опасными отходами. Им оказалась частная компания "Чистые технологии".

Данная организация вывозила ртутные лампы в заброшенное здание и просто складировала их, нарушая экологическое законодательство.

Как сообщает общественная организация "Гражданский патруль", в отношении юридического и должностного лиц после проведенной природоохранной прокуратурой региона и минэкологии Челябинской области проверки были возбуждены дела об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ "Грубые нарушения лицензионных требований".

Юрлицу грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности. Должностное лицо будет оштрафовано на сумму от пяти до десяти тысяч рублей.

Материалы переданы в Арбитражный суд Челябинской области и мировой суд Миасса. Руководителю предприятия внесено представление природоохранного прокурора об устранении нарушений закона.

"Гражданский патруль" напоминает, что отработанные и разбитые ртутные, кварцевые и люминесцентные лампы складировались в пригороде Миасса в промышленных объемах (склад был обнаружен на территории бывшего секретного предприятия оборонной промышленности, известного как Химдым).

Склад в феврале этого года обнаружили волонтеры "Гражданского патруля". После сигнала общественников территория складирования опасных отходов была обследована сотрудниками министерства экологиии Челябинской области и регинальной природоохранной прокуратуры.

Фото "Гражданского патруля"

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