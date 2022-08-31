В бизнес-центре Магнитогорска неизвестный «сбросил» в унитаз ртуть, на место выезжали спасатели

В бизнес-центре Магнитогорска (Челябинская область) уборщица забила тревогу, увидев в туалете ртуть на дне унитаза. На место выезжали спасатели.

Как отмечают в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, объем обнаруженных «шариков» жидкого металла оказался небольшим и примерно соответствовал количеству ртути, содержащейся в бытовом градуснике.

Спасатели Магнитогорского отряда произвели стандартные мероприятия по демеркуризации помещения: временно перекрыли водоснабжение на этаже, слили воду, собрали ртуть, проветрили помещение, которое, помимо этого, было дополнительно тщательно убрано.

В поисково-спасательной службе Челябинской области напоминают, что российское законодательство запрещает выбрасывать ртутьсодержащие лампы, бытовые ртутные градусники и другие ртутьсодержащие отходы в контейнеры для твердых коммунальных отходов или канализацию.

На Южном Урале сбором, хранением и утилизацией опасных отходов занимаются несколько специализированных организаций, куда и будет вывезена собранная спасателями ртуть.