Сотрудники УФСБ пресекли деятельность организатора экстремисткой организации, запрещенной в России

УФСБ России по Челябинской области пресечена деструктивная деятельность организатора религиозной группы, являющейся ячейкой религиозной организации «Свидетели Иеговы», деятельность которой признана экстремисткой и запрещена решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года.

Житель Снежинска в 2019–2020 годах, несмотря на запрет деятельности, организовывал религиозные выступления и богослужения, осуществлял проповедническую деятельность среди населения с целью вовлечения жителей города в деятельность указанной запрещенной организации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Деятельность данной секты является экстремистской (запрещена в России), иеговисты проповедуют ряд деструктивных постулатов: неподчинение законам государства, непризнание государственной символики, превосходство своей религии над другими, запрет на военную службу и участие в общенародных выборах, отречение от семьи, отказ от переливания крови.

Снежинский городской суд Челябинской области признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Организация деятельности экстремистской организации»» и приговорил его к штрафу в сумме 500 тысяч рублей.

Ранее, в январе 2022 года в Снежинске осуждена активистка данной организации к шести годам лишения свободы условно.